بين تحضير دروس وانصراف وتقنيات.. "محطات الصيام والتطوير" بلغة المعلمين

وحول مراحل التعليم وانتقالاتها وتطويرها، يضيف المعلم ذو الأربعة عقود في حقل التعليم، أن الرسالة السامية لهذه المهنة تستوجب استحضار نعم الله تعالى على المملكة، ودعم القيادة الرشيدة لها بكل السبل؛ فيما تعود إلى ذاكرته الخطوات الأولى لإدخال التقنية إلى المدارس عبر أجهزة الكمبيوتر الذكية، والتقنيات الحديثة؛ حيث طوّرت من تقديم نماذج أسئلة الاختبارات التي كانت تُكتب وتُرصد يدويًّا، وتحضير الدروس للمعلمين، والاستخدامات الإدارية المختلفة مثل الحضور والانصراف اليومي، والتي باتت في ظل وجود الأنظمة الإلكترونية أسهل بكثير، مثل نظام فارس ونظام نور ونظام المراسل الإلكتروني، وما أسهمت فيه هذه التقنيات في مرونة العمل وتقديم التقارير وخفض استهلاك الورق في التعاملات الإدارية والتعليمية.