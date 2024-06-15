صور.. ضيوف الرحمن على صعيد عرفات مُهللين ومُكبرين طلبًا للمغفرة والرحمة

وأظهرت مجموعة من الصور السهولة واليسر والانسيابية في جميع المواضع بمشعر عرفات أثناء تأدية حشود ضيوف الرحمن لمنسكهم اليوم على صعيد عرفات الطاهر والبقاء فيه ملبين وذاكرين ومتضرعين لله في أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، فيما تواكبهم متابعة أمنية مباشرة من أفراد القطاعات الأمنية الذين انتشروا في كل مكان لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، وإرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.