وكالة الفضاء السعودية وشركة سييرا سبيس توقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والكفاءات

وقّعت وكالة الفضاء السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة سييرا سبيس؛ الرائدة في مجال تقنيات الفضاء، لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وتقنياته، مما يؤكّد التزام الوكالة بتوسيع شراكاتها العالمية في مجال الفضاء.
وتركّز مذكرة التفاهم على تسهيل توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات، وإتاحة التدريب على رأس العمل لمنسوبي ومنسوبات الوكالة والمرشحين من قِبلها، إضافة إلى تسهيل المجال لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات الفضاء وتقنياته، وتعزيزها فرص التعاون التعليمية والمهنية.
وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة سييرا سبيس، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الذي يرأس وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، ويقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، بغية تعميق الشراكات في المجالات ذات الصلة بالتقنية والفضاء والابتكار.
وتسعى الوكالة، عبر هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه؛ إلى مشاركة تطلعاتها، واستحداث وإيجاد البرامج التدريبية التخصّصية للطلاب والموظفين، بما يسهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبلٍ مستدامٍ قائمٍ على الابتكار.