وكالة الفضاء السعودية وشركة سييرا سبيس توقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والكفاءات

وتسعى الوكالة، عبر هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه؛ إلى مشاركة تطلعاتها، واستحداث وإيجاد البرامج التدريبية التخصّصية للطلاب والموظفين، بما يسهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبلٍ مستدامٍ قائمٍ على الابتكار.