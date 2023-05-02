مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي وجامعة حائل لتعزيز التعاون المشترك

وأشار "الشعلان" إلى أن مذكرة التفاهم تسعى أيضًا إلى تعزيز قدرات العمل التطوعي لدى جيل الشباب من خلال تفعيل دور العمل التطوعي لدى طلاب جامعة حائل في التخصصات التي تلقى اهتمام الهيئة، مع العمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في العمل التطوعي، والمساهمة في رفع الفرص التطوعية في المجالات ذات اﻻهتمام المشترك.