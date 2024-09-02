مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة عشريني مع تشوه القدم المخلبية

وأضاف أنه عند وصول المريض للعيادة، تم الاستماع إلى شكواه، والاطلاع على الملف الطبي، وعمل الفحص السريري، وتَبَين أنه وُلد بتشوه خلقي يعرف باسم "القدم المخلبية"، وأنه أجرى 3 عمليات سابقة في مستشفيات أخرى، الأولى وهو في عمر 6 أشهر، والثانية بعمر 4 سنوات بمرور 10 سنوات؛ ولكن لم تجدِ تلك المحاولات نفعًا، أو أنها قللت من حجم معاناته؛ مما اضطره إلى ارتداء أحذية خاصة للمساعدة على المشي.