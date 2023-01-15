فريق طبي بـ"ولادة تبوك" يُنهي معاناة مريضة ثلاثينية مع ورم سرطاني حميد

وكانت المريضة تعاني من آلام بطنية مزمنة.. وبالكشف الأوليّ بالموجات فوق الصوتية (الألترا ساوند) تَبين وجود كتلة حوضية كيسية بقُطر 17 سم تقريبًا، وقد تَقرر إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكتلة الكيسية بعد استكمال التحاليل الدموية والهرمونية والورمية، وإجراء تصوير الرنين المغناطيسي.. وتَبين أنه سبق لها أربع عمليات كبرى لفتح بطن؛ من ضمنها عمليتان قيصريتان سابقتان، وعملية استئصال ورم مبيضي كبير.