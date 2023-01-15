فريق طبي بـ"ولادة تبوك" يُنهي معاناة مريضة ثلاثينية مع ورم سرطاني حميد

تَمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر مع ورم سرطاني حميد بالبطن.
وكانت المريضة تعاني من آلام بطنية مزمنة.. وبالكشف الأوليّ بالموجات فوق الصوتية (الألترا ساوند) تَبين وجود كتلة حوضية كيسية بقُطر 17 سم تقريبًا، وقد تَقرر إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكتلة الكيسية بعد استكمال التحاليل الدموية والهرمونية والورمية، وإجراء تصوير الرنين المغناطيسي.. وتَبين أنه سبق لها أربع عمليات كبرى لفتح بطن؛ من ضمنها عمليتان قيصريتان سابقتان، وعملية استئصال ورم مبيضي كبير.
وبعد استكمال جميع التحاليل المخبرية والصور الإشعاعية وتحضير المريضة من قِبَل أطباء التخدير، تَقرر إجراء العملية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
يُذكر أنه تم بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك، 791 عملية، وعدد ولادات 1768؛ منها 1063 ولادة طبيعية، و705 ولادات قيصرية، وعدد فحوصات مخبرية لـ375312 مستفيدًا.