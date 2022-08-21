مصانع خرسانة وسفلتة وطابوق.. طرح عدة مواقع استثمارية في الشرقية

وأكّد أن طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية يأتي بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوّار المنطقة، داعيًا الراغبين في الاستثمار، إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي.