قراءة رقمية لأبرز الخدمات بالحرمين في 24 ساعة.. تطويف وتطهير وتوعية

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130 ألف لتر مطهرات و32.200 سجادة، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 26.886 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة، في إنفوجرافيك عبر حسابها على "تويتر"، أن 1400 مستفيد استفاد من الكتيبات والمطويات، وتم توفير 2400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.100 لتر لتعقيم الأسطح، و5200 لتر معقمات الأيدي و2560 لتر معطرات.
وتابعت: "استفاد 80656 شخصاً من التوعية الميدانية، و17000 من التوعية الرقمية، و2416 مستفيداً بخدمات التطويف".
وأشارت إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية 987 زائراً، وجرى توزيع 340 أسورة معصم اليد للزائر الصغير، وتم توزيع 15360 عبوة ماء زمزم.