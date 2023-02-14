قراءة رقمية لأبرز الخدمات بالحرمين في 24 ساعة.. تطويف وتطهير وتوعية

وأضافت الرئاسة، في إنفوجرافيك عبر حسابها على "تويتر"، أن 1400 مستفيد استفاد من الكتيبات والمطويات، وتم توفير 2400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.100 لتر لتعقيم الأسطح، و5200 لتر معقمات الأيدي و2560 لتر معطرات.