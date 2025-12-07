تزامنًا مع هطول الأمطار.. تجمع المدينة المنورة الصحي يصدر إرشادات لضمان سلامة المواطنين

وحثّ التجمع الجميع على ارتداء المعاطف أو حمل المظلات لتجنب البلل، والابتعاد عن الجلوس تحت المطر مباشرة، إضافة إلى البقاء في المنازل عند اشتداد الهطول حفاظًا على الصحة والسلامة.