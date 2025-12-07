تزامنًا مع هطول الأمطار.. تجمع المدينة المنورة الصحي يصدر إرشادات لضمان سلامة المواطنين

أصدر تجمع المدينة المنورة الصحي مجموعة من الإرشادات الوقائية حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.
وأكد التجمع أهمية اتباع التعليمات الصحية لتفادي الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض التي قد تنقلها نواقل المرض في مثل هذه الأجواء.
وحثّ التجمع الجميع على ارتداء المعاطف أو حمل المظلات لتجنب البلل، والابتعاد عن الجلوس تحت المطر مباشرة، إضافة إلى البقاء في المنازل عند اشتداد الهطول حفاظًا على الصحة والسلامة.
كما شدّد على ضرورة تجنب أماكن تجمع مياه الأمطار لتفادي التعرض للعدوى أو الحشرات، مع ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة وتغطية الساقين، واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات عند الحاجة داعيا إلى التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ واستخدام الشبك لمنع دخول الحشرات خلال فترة التقلبات الجوية.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالأمطار، ويعزز من سلامة أفراد المجتمع.