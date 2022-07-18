"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: موجة حارة ورياح وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء وحرض وسلوى والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.