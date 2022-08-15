"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك والشرقية والشمالية ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران وبقيق والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القويعية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الوجه وأملج حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.