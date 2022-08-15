"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.