في 37 عامًا الماضية.. الدمام الأعلى حرارة خلال مارس ونجران الأكثر هطولًا للأمطار

وأشارت السجلات المناخية لشهر مارس الماضي، إلى أن المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية كانت أكثر المناطق هطولًا للأمطار؛ فيما كانت المناطق الشرقية الأكثر عُرضة للعواصف الترابية؛ أما أعلى درجات حرارة على مناطق المملكة لشهر مارس فقد سُجلت مناخيًّا في الدمام، وسجلت القريات أقل درجات حرارة، بينما أعلى كمية هطول يومي للأمطار على مستوى المدن فسُجلت في نجران، وأعلى مجموع هطول شهري كان في أبها.