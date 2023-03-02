في 37 عامًا الماضية.. الدمام الأعلى حرارة خلال مارس ونجران الأكثر هطولًا للأمطار

كشفت الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ التابعة للمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها عن الحالة المناخية لشهر مارس خلال الفترة من 1985 وحتى 2022؛ عن احتفاظ مدينة الدمام بأعلى درجة خلال الـ37 عامًا الماضية، بينما سجلت نجران أعلى فترة هطول للأمطار.
وأشارت السجلات المناخية لشهر مارس الماضي، إلى أن المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية كانت أكثر المناطق هطولًا للأمطار؛ فيما كانت المناطق الشرقية الأكثر عُرضة للعواصف الترابية؛ أما أعلى درجات حرارة على مناطق المملكة لشهر مارس فقد سُجلت مناخيًّا في الدمام، وسجلت القريات أقل درجات حرارة، بينما أعلى كمية هطول يومي للأمطار على مستوى المدن فسُجلت في نجران، وأعلى مجموع هطول شهري كان في أبها.