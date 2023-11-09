شتلات مجانية للزراعة المنزلية.. مظاهر من دعم "أمانة الطائف" لحملات التشجير

تعمل الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف، على رفع إنتاج مشتل الأمانة الرئيسي من شتلات الزهور، والحوليات، والمتسلقات، والأشجار بمختلف الأنواع، التي تناسب البيئة المحلية، ودعم حملات التشجير ضمن جهود تعزيز البيئة الخضراء بالمدينة وضواحيها والمواقع السياحية المحيطة بها؛ تحسينًا للمشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة التشجير بين جميع أطياف المجتمع.