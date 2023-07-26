بين 47 و20 مئوية.. هذه المدن سجلت أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان، والتنهات، والأحساء، وحفر الباطن، والخرج، والدهناء 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: مكة المكرمة والصمان والتنهات والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 47 مئوية، وكل من الرياض والدمام ووادي الدواسر 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ20 مئوية، تليها الباحة 21 درجة، وطريف 22 مئوية، والقريات 23 درجة.
وسجلت الوجه وينبع وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و75%.