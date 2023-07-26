بين 47 و20 مئوية.. هذه المدن سجلت أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان، والتنهات، والأحساء، وحفر الباطن، والخرج، والدهناء 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 20 مئوية.