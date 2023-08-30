"قرود البابون" تتلف أشجار البن في مزرعة مواطن بـ"فيفاء"

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن امتلاكه حزمة حلول لمعالجة انتشار قرود البابون في السعودية، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة. وقد بدأت مرحلة المعالجة تدريجيًّا في المناطق التي يوجد فيها القرود، ودعت المواطنين للتقليل من الممارسات التي تزيد من انتشارهم، كإطعامهم، مع ضرورة التبليغ عن مواقعهم.