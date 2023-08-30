"قرود البابون" تتلف أشجار البن في مزرعة مواطن بـ"فيفاء"

هاجمت قرود البابون مزرعة مواطن، وأتلفت أشجار بن عدة في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان.
وتفصيلاً، قال المواطن المتضرر علي أحمد الفيفي لـ"سبق": "المعاناة مع القرود ليست وليدة اللحظة؛ فحين إقدامي على مشروع المزرعة وضعت القرود من المهددات التي قد أعانيها مستقبلاً، ولكن لم أكن أتوقع هذا الضرر، كما حصل مع أشجار البن في مزرعتي".
وأضاف "الفيفي": "مزرعتي حديثة، لها سنتان ونصف السنة، والإنتاج الآن يعتبر الأول، وبدأت القرود بالمهاجمة وتخريب المحصول بمجرد بدء كرزات البن بالاحمرار؛ إذ عبثوا بها، وتطور الأمر لتكسير الشجر وأفرعها".
وعن تكرار عملية تخريب مزرعته من القرود أبان "الفيفي" أن لديه شجر مانجو، تعرضت كذلك للتكسير وهي ما زالت صغيرة.
وختم "الفيفي" قائلاً إن لديه عاملاً لمزرعته، ولكن بمجرد أن يغفل عن المزرعة، ولو لنصف ساعة، تهاجمها القرود. مبينًا أن المعاناة ليست فقط تجاه هذه الأشجار، بل امتد عبثهم للحبوب التي توقف عن زراعتها، وحُرم منها بسبب عبث القرود.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن امتلاكه حزمة حلول لمعالجة انتشار قرود البابون في السعودية، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة. وقد بدأت مرحلة المعالجة تدريجيًّا في المناطق التي يوجد فيها القرود، ودعت المواطنين للتقليل من الممارسات التي تزيد من انتشارهم، كإطعامهم، مع ضرورة التبليغ عن مواقعهم.