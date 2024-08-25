أجواء إيمانية وأمن وخدمات.. مشاهد روحانية لزوار الحرم والمعتمرين من صحن المطاف

ينعم زوّار بيت الله وضيوف الرحمن من المعتمرين بكل ما يمكن أن يتوافر من خدماتٍ، في ظل أجواءٍ روحانية ترصد من صحن المطاف؛ حيث الأمن والأمان وفق ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات، وما جنّدته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.
ووثّقت الكاميرات، وفق ما نقلته قناة الإخبارية، مشاهد لزوّار وضيوف الرحمن من صحن المطاف؛ حيث يستثمر المعتمرون أوقاتهم في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم؛ طلباً للمغفرة من الله -عزّ وجلّ-، مؤدّين مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة وسط خدمات متكاملة.