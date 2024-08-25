أجواء إيمانية وأمن وخدمات.. مشاهد روحانية لزوار الحرم والمعتمرين من صحن المطاف

ينعم زوّار بيت الله وضيوف الرحمن من المعتمرين بكل ما يمكن أن يتوافر من خدماتٍ، في ظل أجواءٍ روحانية ترصد من صحن المطاف؛ حيث الأمن والأمان وفق ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات، وما جنّدته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.