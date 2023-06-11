انطلاق أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض.. ووزير الخارجية: يعزز من التواصل الحضاري

وتستهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، تعزيزَ وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في العديد من القطاعات، أبرزها: التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية؛ مما سيمثل نقلة غير مسبوقة في العلاقات العربية- الصينية على المستوى الاقتصادي، وتنميتها؛ بما يرقى لطموحات قيادات دول المنطقة العربية والصين.