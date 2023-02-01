١٥٠ نباتًا بريًّا.. روضة "السبلة" تتوشح بلوحات جمالية ساحرة تُزينها الأزهار "صور"

وتمتاز روضة السبلة بكثرة النباتات وتنوعها؛ حيث رصد أحد الباحثين أكثر من ١٥٠ نوعًا من النباتات في روضة السبلة، ومن أشهر النباتات التي تزين الروضة: النفل، والخزامى، والبابونج، والحنوة، والحوذان، والأقحوان (القحويان)، والقرقاص، والخباز، والجرجير، والسليح، والكحيل، واليهق، والرشاد، وأنواع أخرى كثيرة.