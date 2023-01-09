إرشاد مكاني وتطهير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 26.935 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2550 لتر معطرات و17 ألف م سجاد، وتعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة، وتعقيم السجاد بـ 31.950 لتراً، و1400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.800 لتر لتعقيم الأسطح، و4400 لتر معقمات الأيدي، و1100 لتر للبايوكير.
وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1950 مستفيداً، و2628 خدمة تطويف، فيما استفاد 21500 شخص من التوعية الرقمية، و85 ألف شخص من التوعية الميدانية وتوزيع 379 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمتَيْن الاجتماعية والإنسانية لـ 848 مستفيداً.