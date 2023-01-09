إرشاد مكاني وتطهير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2550 لتر معطرات و17 ألف م سجاد، وتعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة، وتعقيم السجاد بـ 31.950 لتراً، و1400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.800 لتر لتعقيم الأسطح، و4400 لتر معقمات الأيدي، و1100 لتر للبايوكير.