تأكيدًا لدورها المحوري.. المملكة ترسم ملامح التعاون بين منظمات التربية والثقافة والعلوم

وتستعد المملكة من الآن لاستضافة المؤتمر، والإعداد له بطرق مختلفة، تضمن تحقيق أقصى استفادة منه، والوصول إلى رؤية مشتركة، وتوصيات محددة، للنهوض بالجوانب التي تركز عليها أجندة المؤتمر؛ إذ تدرك المملكة أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه وأهدافه، ويتمثل ذلك في جمع منظمات التربية والثقافة والعلوم للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عامًا، وبالتالي، سيكون فرصة لتعزيز أوجه التعاون والترابط والتنسيق بين المنظمات الدولية، وتعظيم دورها من خلال تبادل المعلومات والمعارف والحوار والنقاش، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للإنسانية على الصعيد التربوي والثقافي والعلمي.