تأكيدًا لدورها المحوري.. المملكة ترسم ملامح التعاون بين منظمات التربية والثقافة والعلوم

تعلن المملكة عن نفسها في كل الميادين والمجالات، في مسعى لتأكيد دورها المحوري في مسارات بعينها، وعلى رأسها المسار الثقافي والعلمي، ومن هنا، جاء إعلان المملكة استضافة مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم" خلال شهر مارس المقبل.
ويشير شعار المؤتمر، وهو "معًا نحو التغيير في القرن 21"، إلى الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها على أرض الواقع، من خلال إيجاد برامج وخطط لتعزيز الجوانب الثقافية والتربية والعلوم في الدول العربية؛ من أجل مواكبة التطلعات في القرن الحالي، وفق أساليب علمية مدروسة، تحقق الأهداف المرجوّة من تنظيم المؤتمر.
وتستعد المملكة من الآن لاستضافة المؤتمر، والإعداد له بطرق مختلفة، تضمن تحقيق أقصى استفادة منه، والوصول إلى رؤية مشتركة، وتوصيات محددة، للنهوض بالجوانب التي تركز عليها أجندة المؤتمر؛ إذ تدرك المملكة أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه وأهدافه، ويتمثل ذلك في جمع منظمات التربية والثقافة والعلوم للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عامًا، وبالتالي، سيكون فرصة لتعزيز أوجه التعاون والترابط والتنسيق بين المنظمات الدولية، وتعظيم دورها من خلال تبادل المعلومات والمعارف والحوار والنقاش، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للإنسانية على الصعيد التربوي والثقافي والعلمي.
ومن هنا، ستحرص المملكة خلال استضافة المؤتمر وضيوفه، على مناقشة فرص التعاون التي تشهدها المنظمات الدولية العاملة في قطاعات التربية والثقافة والعلوم، وصولًا إلى أثرها على المجتمعات، ما يمنح المنظمات المشاركة في المؤتمر فرصة المشاركة في رسم خطط مستقبلية تواكب التطورات، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للعالم أجمع.
وتهدف المملكة من المؤتمر إلى إنشاء منصة تعاون من شأنها تعزيز العلاقات بين المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف في مختلف مجالات التأثير، وتمكين تبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، والمشاركة في تطوير مبادرات رائدة مشتركة لها أثر ملموس في رسم مستقبل واعد لقطاعات التربية والثقافة والعلوم.
ويجمع المؤتمر قادة المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف في مجالات التربية والثقافة والعلوم مع نظرائهم من منظومة موسعة تشمل ممثلين عن بنوك التنمية الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال والمنظمات الخيرية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين التعاون لدعم قطاعات التربية والثقافة والعلوم حول العالم، ومساعدتها في تحقيق أهدافها ورسم خطط مستقبلية تواكب التطورات التي يشهدها العالم.