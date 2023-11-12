الهيئة الملكية لمحافظة العلا تختتم "مهرجان العلا للتمور"

وشهد مزاد التمور لهذا الموسم ارتفاعاً في المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 150%، وسجل المزاد خلال هذا الموسم بيع أكثر من 1255 طناً من تمور العلا وسط إقبال من الزوار والمقيمين، كما شهد ختام فعاليات المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة من ضمنها فعالية "الشنة"، حيث تم تعريف الزوار بطريقة صناعة المجلاد والشنة؛ التي كانت تستخدم قديماً للاحتفاظ بالتمور، ولا يزال استخدامها مستمراً في الوقت الراهن من قبل مزارعي التمور.

