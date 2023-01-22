الزكاة والضريبة والجمارك: بدء تطبيق "الفسح خلال ساعتين" في جميع منافذها الجمركية

وأشار المهندس أبانمي؛ إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يأتي تحت شعار "رعاية الجيل القادم.. تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك"، وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل منظومة الجمارك واستدامتها، وهي الأولوية القصوى للهيئة لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها الجمركية، مبينًا أن الهيئة تسعى باستمرار من خلال أكاديميتها إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات وتطوير إمكانات منسوبيها من خلال برامج تخصصية في جميع مجالات العمل الجمركي، إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز، والمُمكّن الرئيس في تحقيق إستراتيجية الهيئة، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المثلى.