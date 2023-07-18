محليات

القبض على شخصين بالقنفذة لترويجهما 14.116 قرص إمفيتامين

القبض على شخصين بالقنفذة لترويجهما 14.116 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمحافظة القنفذة لترويجهما 14.116 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر

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