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منصات توقيع الكتب تشهد إقبالاً من المؤلفين والمؤلفات في "كتاب الرياض"

تنوّعت مؤلفاتهم بين الأدب والتاريخ والروايات والقصص وعلم النفس
منصات توقيع الكتب تشهد إقبالاً من المؤلفين والمؤلفات في "كتاب الرياض"
واس
واس

خصّصت هيئة الأدب والنشر والترجمة 6 منصات لتوقيع الكتب في معرض الرياض الدولي 2022، الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل 8 أكتوبر بواجهة الرياض.

وشهدت منصات التوقيع إقبالًا كبيراً من عدد من المؤلفين والمؤلفات من مختلف الدول منذ بداية أيامه؛ لتوقيع إصداراتهم الأدبية والعلمية لمقتني مؤلفاتهم، وسط حضورٍ كبيرٍ من زوّار المعرض المهتمين بهذا الحدث الثقافي الدولي، حيث تنوّعت مؤلفاتهم بين الأدب والتاريخ والروايات والقصص وعلم النفس وتطوير الذات وغيرها من الإنتاج الفكري في مختلف صنوف المعرفة.

هيئة الأدب والنشر والترجمة
معرض الرياض الدولي

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