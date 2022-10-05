منصات توقيع الكتب تشهد إقبالاً من المؤلفين والمؤلفات في "كتاب الرياض"

وشهدت منصات التوقيع إقبالًا كبيراً من عدد من المؤلفين والمؤلفات من مختلف الدول منذ بداية أيامه؛ لتوقيع إصداراتهم الأدبية والعلمية لمقتني مؤلفاتهم، وسط حضورٍ كبيرٍ من زوّار المعرض المهتمين بهذا الحدث الثقافي الدولي، حيث تنوّعت مؤلفاتهم بين الأدب والتاريخ والروايات والقصص وعلم النفس وتطوير الذات وغيرها من الإنتاج الفكري في مختلف صنوف المعرفة.