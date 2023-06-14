وزير الصحة ونظيره البريطاني يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة الصحية بين البلدين

كما عقد الجانبان جلسة تشاورية تطرقت إلى أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة في التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) وفي مجال الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية, بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة باستضافة المملكة لمؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) خلال العام القادم 2024م وتقديم الخبرات في هذا الجانب، إلى جانب تفعيل التعاون بين المختصين في البلدين في الجوانب التنظيمية والرقابية والتمويلية والتشغيلية المختلفة.