"الأرصاد يُنبِّه 4 مناطق: أمطار وضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد يُنبِّه 4 مناطق: أمطار وضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد حفر الباطن ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.