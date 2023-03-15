"الأرصاد يُنبِّه 4 مناطق: أمطار وضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد حفر الباطن ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.