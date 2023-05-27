"هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية" تطلق مبادرة توعوية في الجوف

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي البيئي والمحافظة على الحياة البرية من خلال البرامج الثقافية المتنوعة، وتوضيح المخاطر التي تهدد الحياة البرية والبيئية والإسهام في تقليلها ومحاربتها، وتفعيل العمل التطوعي بما يخدم الحياة البرية والبيئية بشكل يضمن الاستفادة منها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الطلاب في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الحياة البرية والبيئية، وتوعية الطلاب بالكائنات الحية المهددة بالانقراض والتنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في المملكة، ومحاولة تغيير السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة والمحميات الطبيعية بشكل خاص.‏