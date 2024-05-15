بدعم من "إحسان" .. "سيل" تأمن صهاريج مياه لأكثر من 2000 مستفيد بالمزاحمية

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد الله بن راشد الغريب أن المشروع يُقام لأول مرة بالجمعية ويهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة في مجال سقيا الماء وتخفيف معاناتها، معربًا عن شكره لمنصة إحسان شريك النجاح لدعمها للمشروع، مشددًا على استمرار الجمعية في تقديم أفضل الممارسات في سبيل تعزيز مبدأ الخدمة المجتمعية.