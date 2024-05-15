بدعم من "إحسان" .. "سيل" تأمن صهاريج مياه لأكثر من 2000 مستفيد بالمزاحمية

نفذت جمعية سيل الأهلية مشروع سقيا الماء للأسر المتعففة بمحافظة المزاحمية، حيث هدف المشروع إلى تزويد الأسر المعنية بصهاريج مياه لأكثر من (2000) مستفيد، وذلك في إطار خطتها البرامجية ورؤيتها وسعيها في تنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية المتعلقة بسقيا الماء، وبدعم من منصة إحسان.
وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد الله بن راشد الغريب أن المشروع يُقام لأول مرة بالجمعية ويهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة في مجال سقيا الماء وتخفيف معاناتها، معربًا عن شكره لمنصة إحسان شريك النجاح لدعمها للمشروع، مشددًا على استمرار الجمعية في تقديم أفضل الممارسات في سبيل تعزيز مبدأ الخدمة المجتمعية.
يُشار إلى أن سيل الأهلية هي جمعية متخصصة في خدمات السقيا الشاملة للإنسان والنبات والثروة الحيوانية، وتتبنى دورًا بارزًا في توعية المجتمع حول أهمية شرب الماء والتشجيع على الترشيد.