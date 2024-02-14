طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يبدؤون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

يبدأ طلابُ وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تأديةَ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1445هـ التحريرية، يوم غدٍ الخميس.
وفي هذا الإطار أكملت المدارسُ ومكاتب التعليم والإدارات المعنية، تهيئةَ القاعات الخاصة ولجان الاختبارات والخطط التشغيلية لعمل اللجان في المدارس.
بدوره نوّه المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، إلى الدور الكبير للأسرة شريك النجاح؛ لما تبذله من جهود في الرعاية والاهتمام والمتابعة للأبناء خلال العام الدراسي كاملًا، وخلال فترة الاختبارات بشكل خاص، متمنّيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.
من جانبه أكّد المتحدثُ الرسمي للإدارة العامة لتعليم الرياض عبد السلام الثميري، إنهاءَ كافة الاستعدادات في المدارس لانطلاقة الاختبارات.
وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة أصدرت التعليمات والتوجيهات الخاصة بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، مبيّنًا أن بداية الاختبار لجميع المراحل الدراسية الساعة السابعة صباحًا، في حين تبدأ الاختبارات لجميع مراحل مدارس التعليم المستمرّ الساعة الرابعة مساءً، منوهًا إلى أن الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات، قبل نهاية دوام الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.
وأكّد متحدث الإدارة على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في متابعة الأبناء، لافتًا الانتباهَ إلى عدد من التوجيهات والتعليمات المتعلّقة بالاختبارات؛ ومنها: الحرص على الحضور المبكّر قبل موعد الاختبار بوقتٍ كافٍ، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والمحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنّية لورقة الإجابة قبل تسليمها.