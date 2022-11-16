"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على الشمالية والجوف وحائل وتبوك والقصيم والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، وكذلك على مرتفعات: عسير، مكة المكرّمة، تبوك.