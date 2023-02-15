"هيئة الطرق" تباشر عملها وتكشف عن تنفيذ عدد من الأدوار التطويرية

بدأت الهيئة العامة للطرق مباشرة أعمالها اعتبارًا من أمس، بعد عقد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث سيناط بالهيئة عددٌ من الأدوار التي ستسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي شبكات الطرق الوطنية كافة.
ومن أهم الأدوار التي ستقوم بها الهيئة، وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها، إضافة إلى وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق، مع اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاص الهيئة.
وستقوم الهيئة العامة للطرق بوضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية، مع تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق، ووضع معايير الأمن والأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بقطاع الطرق.
وستمنح الهيئة العامة للطرق، التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، ووضع الشروط والمواصفات والضوابط لإنشاء الطرق وصيانتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تمت الموافقة على إنشائها بقرارٍ من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، وتهدف إلى تنظيم قطاع الطرق، كما تعد الهيئة إحدى مبادرات ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.