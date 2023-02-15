"هيئة الطرق" تباشر عملها وتكشف عن تنفيذ عدد من الأدوار التطويرية

بدأت الهيئة العامة للطرق مباشرة أعمالها اعتبارًا من أمس، بعد عقد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث سيناط بالهيئة عددٌ من الأدوار التي ستسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي شبكات الطرق الوطنية كافة.