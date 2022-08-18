الخطوط التايلندية تعلن استئناف رحلاتها من جدة إلى بانكوك ابتداءً من اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية التايلندية الدولية العامة عن بدء عمليات طيران على مسار بانكوك - جدة والعكس ابتداءً من اليوم الجمعة 19 أغسطس.
وتفصيلاً، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس الخميس بجدة بحضور نائب قنصل عام مملكة تايلند بجدة شريف يوتاسموث.
وقالت الخطوط التايلندية إن ذلك جاء استجابة لاستئناف العلاقات التايلندية السعودية، حيث ستساعد الخدمة الجديدة في تعزيز القطاعات الاقتصادية والسياحية في كلا البلدين، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي المحور الذي يربط الشرق الأوسط للمسافرين من الهند الصينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا والمملكة رابع أكبر دولة في الشرق الأوسط والمعروفة باسم بوابة مكة والشرق الأوسط، حيث توفر مناطق جذب سياحي وفيرة بما في ذلك جدة، وهي مدينة لقضاء العطلات تشتهر بمصائد الأسماك والمأكولات البحرية.
وأضافت: تعد تايلند أيضًا وجهة شهيرة بين السعوديين ذوي الإمكانات الاقتصادية العالية الذين يسافرون لاستكشاف الثقافة والتسوق والخدمات الطبية، لذلك ستساعد عمليات الطيران في جدة على تعزيز العلاقات الدولية، فضلاً عن المساهمة في نمو السياحة والاقتصاد المحلي، حيث ستقوم الخطوط الجوية التايلندية بإتاحة أربع رحلات أسبوعية بين بانكوك وجدة كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة وأحد.