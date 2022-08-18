الخطوط التايلندية تعلن استئناف رحلاتها من جدة إلى بانكوك ابتداءً من اليوم

وقالت الخطوط التايلندية إن ذلك جاء استجابة لاستئناف العلاقات التايلندية السعودية، حيث ستساعد الخدمة الجديدة في تعزيز القطاعات الاقتصادية والسياحية في كلا البلدين، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي المحور الذي يربط الشرق الأوسط للمسافرين من الهند الصينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا والمملكة رابع أكبر دولة في الشرق الأوسط والمعروفة باسم بوابة مكة والشرق الأوسط، حيث توفر مناطق جذب سياحي وفيرة بما في ذلك جدة، وهي مدينة لقضاء العطلات تشتهر بمصائد الأسماك والمأكولات البحرية.