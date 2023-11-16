النموذج العددي السعودي يفوز بجائزة أفضل الممارسات الحاسوبية عالية الدقة
فاز "النموذج العددي السعودي" بجائزة أفضل الممارسات الحاسوبية عالية الدقة في الاستجابة لأزمات المجتمع، والمقدمة من مجلة "HPCwire" الدولية المتخصصة في تقييم الأعمال التقنية للجامعات والمنظمات منذ 1987م على مستوى العالم.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه الجائزة تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأرصاد ضمن رؤية المملكة 2030، والدعم غير المسبوق من قبل الحكومة الرشيدة.
من جانبه أوضح مديرُ إدارة النماذج العددية للطقس بالمركز الوطني للأرصاد، محمد العمري؛ أهميةَ الجائزة في إظهار ممكنات المركز الوطني للأرصاد، وتقنياته التي تعدّ من أفضل الممارسات العالمية في مجال الطقس والمناخ، كما أنها تبين ريادة المملكة ومراحل التطوير الكبيرة التي شهدها قطاع الأرصاد في السنوات الماضية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد بدأ في عام 2020م بتطوير نموذج عددي خاص للتنبؤ بمعلومات الطقس على أجواء المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وقد حقّق نجاحًا كبيرًا في رصد الظواهر الجوية بكفاءة عالية وفي إطار زمني دقيق.
وقد ساهم النموذج العددي السعودي في تحقيق أهداف المركز والجهات المستفيدة المرتبطة بالظواهر الجوية؛ من خلال المعلومات والبيانات التي يقدمها النموذج في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات وفقًا لدقة توقعاته، التي تم رصدها خلال العامين الماضيين.