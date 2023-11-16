النموذج العددي السعودي يفوز بجائزة أفضل الممارسات الحاسوبية عالية الدقة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد بدأ في عام 2020م بتطوير نموذج عددي خاص للتنبؤ بمعلومات الطقس على أجواء المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وقد حقّق نجاحًا كبيرًا في رصد الظواهر الجوية بكفاءة عالية وفي إطار زمني دقيق.