المملكة تُنَظم ورشة عن "تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

وتناولت ورشة العمل أبرزَ المشاريع الابتكارية والتقنيات التي تُوَظفها المملكة لتسريع تنفيذ توجهاتها وتحقيق مستهدفاتها في التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة، تَمثلت في وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".