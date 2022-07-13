أنقذها من الاندثار.. ما أهمية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية؟

في عام 2018، أُعْلِن عن "مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، الذي يتضمّن تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في مناطق المملكة الـ13، وبالتزامن مع الإعلان عن المشروع، أطلقت المرحلة الأولى منه، التي شملت تأهيل 30 مسجداً تتراوح أعمارها بين 1432 عاماً و60 عاماً، وقد أنجزت المرحلة الأولى في يناير 2020، ولم تستغرق سوى 423 يوماً للانتهاء منها، بتكلفة 50 مليون ريال، وأمس، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن أيضاً تأهيل 30 مسجداً تاريخياً موزعة على كل مناطق المملكة، بينها 6 مساجد في منطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة.