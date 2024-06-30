"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في عرسال

واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 125 مريضًا، بينهم 53 مريضًا، حصلوا على 441 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و3 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.