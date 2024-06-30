"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في عرسال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.
وجرى خلال شهر مايو 2024م استقبال 12.789 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية، قُدمت لهم 20.224 خدمة، توزعت بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية.
وبلغت نسبة الذكور 41%، والإناث 59%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 75%، والمقيمين 25%، من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك حرصًا من السعودية ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
كما واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 125 مريضًا، بينهم 53 مريضًا، حصلوا على 441 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و3 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.
وبلغت نسبة المرضى الذكور 45%، ونسبة الإناث 55%، بينما شكلت نسبة النازحين 15%، والمقيمين 84%، فيما كانت نسبة اللاجئين 1%.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.