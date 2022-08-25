"منشآت" تنظم لقاء "أربعاء طموح" للشركات التقنية المالية

وعُقد خلال الفعالية عدة لقاءات، كان أبرزها لقاء بعنوان "الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الممكنين"، في حين قدم كلٌ من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وفنتك السعودية عروضاً أمام الشركات لكل ما تقدمه تلك الجهات من خدمات متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك رفع الوعي بالأنظمة والسياسات التي تعمل عليها.