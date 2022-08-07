"جامعة الملك خالد" تُتيح خدمتَي تغيير القبول والقبول الفوري لمتقدّمي 1444هـ

وأضاف القرني، أن خدمة تغيير القبول تتاح لمَن وافق على الترشيح لتخصّص معين، فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدّد أو لم يتم ترشيحهم سابقًا، موضحًا أن إتاحة الخدمتين تستمر حتى الـ 13 من شهر المحرم الجاري من خلال البوابة الإلكترونية s.kku.edu.sa/vI