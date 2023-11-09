"الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي وهل يُحاكَم قادة "إسرائيل" بسببها؟

وبحسب هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًّا من الأفعال التالية، المرتكَبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة -عمدًا- لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وكذلك نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.