الربيعة يستعرض الجهود الإنسانية التي قدّمتها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

وتطرّق الربيعة إلى بعض المبادرات المنفّذة كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين في المملكة، ومنصة التطوع الخارجي، ومنصة التبرع الإلكترونية "ساهم"، مبينًا أن منصة "ساهم" تُوفّر الفرصة لتقديم التبرعات إلكترونيًّا للبرامج التي يُقدّمها المركز حول العالم، وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الإلكتروني، بحيث تمنح الفرصة للمتبرعين بإنشاء حساب شخصي يوفر للمتبرع فرصة الوقوف على البرامج التي دعمها، إضافة لذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها، مع عدم استقطاع المركز أي مصاريف إدارية من التبرعات.