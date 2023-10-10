وزير الخارجية يلتقي نظيريه بالنمسا وليتوانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.