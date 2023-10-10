وزير الخارجية يلتقي نظيريه بالنمسا وليتوانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
كما التقى وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.
وجرى خلال اللقاءات الثلاثة، مناقشة الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وسبل إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الفلسطينيين، وتخفيف مصاب المدنيين العزّل جرّاء العمليات العسكرية المستمرة خلال الأيام الماضية، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ومناقشة تكثيف أوجه التنسيق الثنائي في العديد من القضايا المشتركة.