ارتفاع فرص الأمطار في المشاعر المقدسة عصر ومساء اليوم

أفاد فريق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، اليوم الاثنين، بوجود احتمالية عالية لتأثر الطائف ومكة المكرمة، بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بالأمطار الرعدية، يمكن أن تطال المشاعر المقدسة.