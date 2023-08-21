ارتفاع فرص الأمطار في المشاعر المقدسة عصر ومساء اليوم

أفاد فريق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، اليوم الاثنين، بوجود احتمالية عالية لتأثر الطائف ومكة المكرمة، بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بالأمطار الرعدية، يمكن أن تطال المشاعر المقدسة.
وتشير التوقعات إلى أن السحب الركامية ستتركز على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة ومدينة الطائف ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات من البَرَد.
ويُتوقع أن تكون الظروف الجوية مُهيأة -بمشيئة الله- لامتداد السحب الركامية الممطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، غربًا لتطال المشاعر المقدسة فترة ما بعد العصر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها يصحبها حدوث العواصف الرعدية.
وقد يتأثر أيضًا الشريط الساحلي لمكة المكرمة، بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.