بالي.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصيني

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي؛ وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.