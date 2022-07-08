بالي.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصيني

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي؛ وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.
وتَطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.