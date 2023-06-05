نسبة الالتزام وصلت لـ100%.. "هيئة النقل" تنفذ 199 ألف عملية فحص خلال مايو

نفّذت الهيئة العامة للنقل -ممثلة في الإدارة العامة للرقابة- بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر مايو، نتج عنها (197.731) عملية فحص، في أنشطة النقل البري؛ منها (194.447) عملية فحص لمركبات النقل، و(488) عملية فحص للمركبات الأجنبية؛ فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2.796) زيارة.
كما نفّذت الفِرَق الرقابية (1.565) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و(23) زيارة ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (30.336) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (3.705) مخالفات؛ بينما سجلت الفِرَق (16) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مايو (90%)؛ بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (99%)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100%).
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين: (تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة)، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأخيرًا الأجرة العامة وأجرة المطار "أفراد".
يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مايو؛ حيث بلغت (8.774) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(7.889) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (6.822) مخالفة؛ فيما سجلت المدينة المنورة (1.339) مخالفة.