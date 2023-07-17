"رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي" لـ"سبق": نعمل على نماذج تقنية لتشخيص بعض أمراض الفم
كشف رئيس الجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، الدكتور علي العنزي، أنه يجري العمل على نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتشخيص بعض أمراض الفم كحالات سرطان الفم والالتهابات والخراج.
وأضاف "العنزي" في تصريح لـ"سبق"، أن الجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية التي تأسست بتاريخ 5/ 5/ 1443 برقم ترخيص 2202، غير ربحية مفتوحة العضوية لتمكين جميع المهتمين والخبراء من الالتحاق والاستفادة من الخبرات المتاحة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي من خلال نشر الوعي في كل ما يخص ذكاء الآلة وما تقدمه للرعاية الصحية من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والخاصة في هذا التوجه، كما تسعى الجمعية إلى دعم وتقديم الاستشارات البحثية وتطوير برامج ذكية تواكب تطور التقنية وتخدم مجال الرعاية الصحية.
ولفت "العنزي" إلى أن الجمعية ارتكزت في أهدافها على عدة ركائز أساسية هي دعم المجال البحثي الخاص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير المواد التعليمية، وتقديم دورات تدريبية في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتعريف المجتمع الصحي والمهتمين في هذا المجال، بالمشاريع المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية داخل المملكة وخارجها، وتوفير دليل يحتوي على أسماء الخبراء بالمجال الصحي وأدوات التواصل معهم لتسهيل عملية تبادل البيانات والاستشارات، وكذلك نشر وتعزيز الوعي والمفاهيم المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وإنشاء مجتمع مكون من علماء البيانات وخبراء الذكاء الاصطناعي والأطباء والممارسين الصحيين.
وأوضح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، أن العمل جارٍ مع كل من طبيبات الأسنان الدكتورة مني جبرتي (مستشفى الحبيب)، والدكتورة أروى دغريري (مستشفى جازان العام)، على عمل نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتشخيص بعض أمراض الفم كحالات سرطان الفم والالتهابات والخراج؛ مفيدًا بأن هذا المشروع حصل على جميع الموافقات من قِبَل المستشفيات المشاركة ومن الجمعية أيضًا، وما زال في مرحلة جمع البيانات من الجهات المشاركة.
وحول مشاركة جمعية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية الذي أقيم في يونيو الماضي، كراعٍ ذهبي للمؤتمر بدعم من الشريك الاستراتيجي والرسمي "شركة الفايوتا"؛ بيّن "العنزي" أن أعضاء الجمعية قدّموا أثناء المؤتمر محاضرات تعليمية تحت عناوين تختص بمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآخر ما توصل إليه في تعزيز الرعاية الصحية، كما قام أعضاء الجمعية بالإجابة على استفسارات الزائرين والزائرات، ومناقشة بعض الأفكار البحثية والتعاونية مع الأشخاص المهتمين في هذا المجال.
وتستهدف جمعية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؛ كونها جمعية سعودية رائدة في الابتكار ومرجعية تعليمية وبحثية لكل ما يختص في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الصحي، جميع النطاقات البحثية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في جميع التخصصات الصحية، وتقوم الجمعية بدعم الباحثين من خلال تقديم الاستشارات، وتوفير القدرات الحاسوبية اللازمة للباحثين من خلال الشراكات القائمة مع الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما تدعو الجمعية جميع الأعضاء الراغبين بالانضمام إلى فريق الدعم البحثي بالتواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للجمعية.