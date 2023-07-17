"رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي" لـ"سبق": نعمل على نماذج تقنية لتشخيص بعض أمراض الفم

ولفت "العنزي" إلى أن الجمعية ارتكزت في أهدافها على عدة ركائز أساسية هي دعم المجال البحثي الخاص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير المواد التعليمية، وتقديم دورات تدريبية في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتعريف المجتمع الصحي والمهتمين في هذا المجال، بالمشاريع المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية داخل المملكة وخارجها، وتوفير دليل يحتوي على أسماء الخبراء بالمجال الصحي وأدوات التواصل معهم لتسهيل عملية تبادل البيانات والاستشارات، وكذلك نشر وتعزيز الوعي والمفاهيم المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وإنشاء مجتمع مكون من علماء البيانات وخبراء الذكاء الاصطناعي والأطباء والممارسين الصحيين.