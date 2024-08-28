48 ْمئوية.. 5 مدن في المملكة تسجّل أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز، أن الدمام والأحساء وحفر الباطن والدهناء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في التنهات، و46 درجة في الخرج، و45 درجة المدينة المنوّرة والرياض وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17، والطائف 21 ْمئوية، وطريف والقريات 23 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل وتبوك، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.
في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.