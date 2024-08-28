48 ْمئوية.. 5 مدن في المملكة تسجّل أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل وتبوك، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.