وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها مع نظيرته المكسيكية

وفي بداية الاتصال، ثمّن الأمير فيصل بن فرحان تأييد المكسيك لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.