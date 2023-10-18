معدلاتُ الادخار في السعودية منخفضةٌ مقارنة بالمعدلات العالمية

تعدُّ معدّلاتُ الادخار في السعودية منخفضةً مقارنة بالمعدلات العالمية للادخار؛ لذلك يتم السعي إلى رفع الوعي المالي وتعزيز ثقافة الادّخار في مجتمعنا من خلال أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة معدل الادخار بين السعوديين من "6%" إلى "10%"؛ ولأنها مشكلة تحتاج إلى ابتكار حلول مختلفة لمعالجتها والوصول للمعدل المستهدف.
وجاءت رعاية البنك السعودي الأول لمبادرة "هاكاثون الادخار" من منطلق مسؤوليته الاجتماعية في تمكين المبدعين والمبدعات بحلولهم الادخارية الإبداعية؛ بهدف إيجاد وتطوير حلول عملية وحقيقية للتحديات المالية والادخار والتخطيط المالي؛ من خلال جمع واستضافة أصحاب المواهب والمبادرات والأفكار الإبداعية من المطورين والمبتكرين والمصممين.
بالإضافة إلى جمع طلاب وطالبات الجامعات السعودية مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني وتوليد أفكار متميزة قابلة للتطبيق، وتجويد مخرجاتها لتساهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الأسر والأفراد على ممارسة الادخار وتحفيز الابتكار لدى الشباب والشابات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم في هذا المجال، وذلك من خلال 4 مسارات تحدٍّ رئيسية؛ وهي: "التخطيط المالي - تحفيز الادخار - حلول ومنتجات التوفير والادخار - ربط المستفيدين بمنتجات الادخار"، وتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع في إدارة الأموال والادخار، وتقديم الحلول الممكنة للادخار بين فئات المجتمع؛ حيث سيتمّ إطلاق الهاكاثون في تاريخ 20 أكتوبر 2023م، ولمدة 10 أيام.
وتأتي رعاية البنك السعودي الأول ضمن استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية وبناء المجتمع، التي تهدف إلى مواكبة رؤية 2030، وتقديم ممارسات ذات قيم ومزايا تخدم أهداف الرؤية، وتوجهات البنك في تمكين الشباب والفتيات؛ إيمانًا بأهمية تمكين المجتمع بكافة فئاته في مجال المعرفة والتمكين والتطوير والابتكار، وجعلها ثقافة للجميع تواكب هذا التحول القائم على جميع المستويات في المملكة.