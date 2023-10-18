معدلاتُ الادخار في السعودية منخفضةٌ مقارنة بالمعدلات العالمية

بالإضافة إلى جمع طلاب وطالبات الجامعات السعودية مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني وتوليد أفكار متميزة قابلة للتطبيق، وتجويد مخرجاتها لتساهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الأسر والأفراد على ممارسة الادخار وتحفيز الابتكار لدى الشباب والشابات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم في هذا المجال، وذلك من خلال 4 مسارات تحدٍّ رئيسية؛ وهي: "التخطيط المالي - تحفيز الادخار - حلول ومنتجات التوفير والادخار - ربط المستفيدين بمنتجات الادخار"، وتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع في إدارة الأموال والادخار، وتقديم الحلول الممكنة للادخار بين فئات المجتمع؛ حيث سيتمّ إطلاق الهاكاثون في تاريخ 20 أكتوبر 2023م، ولمدة 10 أيام.