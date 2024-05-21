توريد أكثر من 300 طن من ماء زمزم لسقيا المصلين والزائرين بالمسجد النبوي يوميًّا

كما تقوم إدارة المختبر بالهيئة، بالتحقق من جودة وسلامة الكميات الواردة من مياه زمزم من خلال برنامج يومي يتضمن أخذ أكثر من 80 عينة يوميًّا من جميع مصادر ماء زمزم داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة به، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال فحص وتحليل المياه؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة، وتقديم ماء زمزم والمياه النقية الصالحة للشرب للمصلين والزوار بالمسجد النبوي.