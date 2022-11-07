"البحر الأحمر الدولية" تعيّن شركة متخصصة لتشييد واجهة مستدامة لمطارها الدولي

وأشار باغانو إلى أنه اعُتِمد في تصميم مطار البحر الأحمر الدولي على المناطق المظللة ووسائل التهوية الطبيعية لتقليل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف، مفيداً أنه سيضم المطار خمس محطات صغيرة منفصلة، الأمر الذي سيتيح إغلاق أجزاء من المطار خلال مدد التشغيل المنخفض، وتقليل الحاجة لتبريد كامل أقسام المطار والتسبب بهدر الطاقة.